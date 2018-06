Filho abandonado do sertanejo Marciano diz que não vao abrir mão da herança

12/06/2018 | 18:27



Fabiano Martins foi reconhecido como filho do cantor Marciano, da dupla com João Mineiro, apenas aos 14 anos, e nunca teve uma boa relação com o pai. Em entrevista ao SuperPop na última segunda-feira, 12, ele disse que não vai abrir mão da herança a que tem direito.

"Nem de pai dá para chamar mais ele. Pede R$ 20 de indenização em vez de pedir perdão para mim, recorre, e vai perder de novo. Depois que me tornei herdeiro, ele pegou mais ódio ainda. Nunca fui atrás de um real do meu pai, mas não vou abrir mão da herança. Eu tenho o mesmo direito da filha dele", falou, referindo-se a uma ação por dano moral movida pelo cantor.

Em 2016, em entrevista ao site Ego, Fabiano contou que fez uma publicação em seu Facebook dizendo que o pai nunca o aceitou. Marciano abriu um processo contra ele. "Meu pai nunca se preocupou se estou bem ou mal e muito menos quis um dia conhecer seu neto, que é meu filho. Por que ele não vai pra mídia e fala que ele bloqueou seu próprio filho de todas as suas redes sociais? Por que ele não fala pra mídia que ele barrou seu próprio filho no seu show?", disse ele na época.