Policial civil é morto durante operação no Rio

12/06/2018 | 18:24



O inspetor da Polícia Civil do Rio de Janeiro Ellery Ramos de Lemos, que chefiava o Grupo de Investigação Complementar da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD), foi morto com um tiro na cabeça durante uma operação policial em Acari (zona norte do Rio), na manhã desta terça-feira, 12.

Baleado logo no início da operação, o policial chegou a ser levado ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo (zona oeste), mas chegou sem vida à unidade de saúde.

Após a morte de Lemos, agentes de várias delegacias foram mobilizados para tentar encontrar os criminosos em Acari, mas até as 16h30 nenhum suspeito havia sido localizado.

Lemos é o terceiro policial civil morto no Estado do Rio de Janeiro neste ano. Os outros dois casos ocorreram em janeiro. O número de policiais militares mortos no Estado em 2018 já chega a 56.