George H. W. Bush é o primeiro ex-presidente dos EUA a chegar aos 94 anos

12/06/2018 | 18:10



O ex-presidente George H.W. Bush completa 94 anos nesta terça-feira, 12, e se torna o primeiro ex-dirigente americano a atingir essa idade.

Bush comandou os Estados Unidos entre 1989 e 1993. Ele é pai do ex-presidente George W. Bush e do ex-governador da Flórida, Jeb Bush. Sua esposa, ex-primeira-dama Barbara Bush, faleceu em abril, aos 92 anos.

A comemoração acontece uma semana após Bush ter recebido alta de um hospital do Maine após dar entrada com pressão baixa no dia 4 de junho. Jim McGrath, porta-voz oficial de Bush, disse ao Washington Times que Bush terá um "dia muito discreto com sua família. O que, para ele, é a perfeito".