Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso discutem relacionamento em vídeo

12/06/2018 | 14:12



Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso aproveitaram o Dia dos Namorados nesta terça-feira, dia 12, para gravar um vídeo especial falando sobre o relacionamento do casal.

O vídeo já começa super descontraído, com Bruno fazendo brincadeirinhas com a atriz. Em seguida, ela revela: os dois foram se vestir para gravar, cada um em seu closet, e quando voltaram, viram que estavam usando a mesma estampa de oncinha! Isso é que é conexão, hein?

Os dois, então, começaram a discutir a relação por meio de perguntas de quem é mais o que, mas Gio já deixa claro que todas as discussões do casal são sempre tranquilas e positivas. A primeira pergunta já dá o que falar: quem é o mais competitivo? Os dois apontam um para o outro, mas Bruno argumenta:

- Você finge que é competitiva, mas é competitiva com tudo!

Quanto a quem é mais impaciente e tem o sono mais pesado, os dois concordam: a Gio é mais. Agora, quem você acha que é o mais chorão entre os dois? De acordo com o casal, o Bruno! E ele mesmo admite:

- Eu sou o maior chorão, qualquer coisa eu choro! Pode passar um comercial lindo que eu começo a chorar.

Gio também contou que no início do relacionamento, seu apelido para Bruno era Urso Polar da Coca Cola, porque ele ama o refrigerante, e Bruno revelou que a esposa é uma péssima motorista, xontando histórias do que ela já aprontou no volante.