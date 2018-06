Iniciativa da ANP é importante e dará solução para essas questões, diz Petrobras

12/06/2018 | 14:00



O presidente da Petrobras, Ivan Monteiro, disse nesta terça-feira, 12, que a companhia dá apoio à decisão da Agência Nacional de Petróleo (ANP) de abrir uma consulta pública sobre a periodicidade do reajuste dos combustíveis e vai contribuir para as discussões com a agência reguladora e com membros da sociedade.

Monteiro fez uma visita de cortesia ao presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), um dos críticos dos aumentos considerados excessivos no preço dos combustíveis. Eunício chegou a comemorar a demissão de Pedro Parente, antecessor de Monteiro no cargo.

"Foi uma conversa muito transparente. O presidente externou preocupações naturais em decorrência do que aconteceu na greve dos caminhoneiros e houve uma troca de informações muito importante", disse o presidente da Petrobras.

Monteiro disse que informou a Eunício sobre a iniciativa da companhia de abrir o mercado de refino no Brasil, em busca de parceiros em refinarias no Sul e no Nordeste. Ele também comentou o apoio à ANP. "Disse para ele que Petrobras apoia essa iniciativa e vai aguardar o resultado final da consulta pública, que é liderada pela ANP, e vai contribuir fortemente para essa discussão", afirmou.

A Petrobras pretende contribuir com informações do mercado, em que é o principal ator por meio da BR Distribuidora, e com sua expertise técnica. "Vamos contribuir porque acreditamos que a iniciativa da ANP é muito importante e é ela que vai auxiliar na solução dessas questões. Discussão aberta com a sociedade é o único caminho", disse Monteiro.