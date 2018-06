Kylie Jenner apaga fotos de sua filha das redes sociais após ameaças de sequestro

12/06/2018 | 13:12



Se você entrar hoje no Instagram de Kylie Jenner vai reparar que a empresária apagou diversas fotos de sua filha, Stormi Webster, e só deixou algumas imagens por lá, em que não mostra o rostinho de sua filha, fruto de seu relacionamento com Travis Scott. Segundo informações do The Sun, ela tomou essa medida por segurança, já que a família Kardashian sofreu ameaças de sequestro.

De acordo com o jornal britânico, uma fonte próxima contou o seguinte:

- Houve um aumento no número de trolls nas redes sociais que estão chamando Stormi de feia e falando terríveis insultos. Tem sido uma chateação para Kylie, porque também alguns dos comentários são ameaças diretas de pessoas querendo sequestrá-la.

Aparentemente esses trolls - nome dado às pessoas que usam as redes sociais para disseminar mensagens de ódio e xingamentos - ainda estão culpando Kylie, que desde sempre não se importou com sua visibilidade, já que faz parte da família Kardashian, conhecida por não esconder nada do público.

A fonte ainda continua:

- Algumas pessoas têm comentado dizendo que é tudo culpa de Kylie porque ela expôs Stormi a colocando nas redes sociais. Os haters sempre estiveram lá, mas só está piorando muito nas últimas semanas - e ainda chamando Kylie de péssima mãe. Kylie está aterrorizada - ela está intensificando a segurança. Ela mal leva Stormi para sair em público, mas agora ela está se certificando que Stormi esteja protegida o tempo todo.

Tenso, né?