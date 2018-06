Lopetegui é anunciado como técnico do Real Madrid e deixará a Espanha após a Copa

12/06/2018 | 12:28



Na Rússia para comandar a Espanha na Copa do Mundo, Julen Lopetegui foi anunciado oficialmente nesta terça-feira como novo técnico do Real Madrid. O treinador assinou contrato para dirigir o clube por três temporadas e assumirá o lugar de Zinedine Zidane, que pediu demissão de cargo de forma surpreendente, no final do mês passado, dias depois de conquistar um histórico tricampeonato europeu como comandante merengue.

Ao assumir o Real, Lopetegui também traçará uma inesperada mudança de rota em sua carreira, pois no mês passado havia acertado a renovação do seu contrato com a seleção espanhola até 2020, quando ocorrerá a próxima edição da Eurocopa.

Por meio de breve comunicado oficial em seu site, o Real Madrid apenas informou que o técnico fechou acordo por três temporadas e se apresentará ao clube depois da participação da Espanha no Mundial, cuja final está marcada para acontecer no dia 15 de julho. O clube não divulgou nenhum detalhe financeiro do contrato.

A renovação do compromisso com Lopetegui havia sido anunciada pela Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) em 22 de maio, um dia depois de o comandante confirmar a lista de 23 jogadores convocados para defender a seleção do país no Mundial.

Ele assumiu o comando da equipe nacional após a eliminação do país nas oitavas de final da Eurocopa de 2016, sofrida diante da Itália, e chegou ao cargo com a experiência de quem faturou títulos europeus com as seleções espanholas de base no início desta década. E o treinador de 51 anos levou a Espanha ao Mundial de 2018 com uma campanha invicta nas Eliminatórias Europeias e manteve este sucesso após o qualificatório.

Lopetegui já atuou como goleiro da equipe de base do Real Madrid, que ele defendeu apenas uma vez como profissional em uma partida, após ter sido contratado pelo clube em 1985. Ele também esteve à frente do time B do Real na temporada 2008/2009.

Agora ciente de que perderá o seu treinador após o Mundial, a Espanha vai abrir a sua campanha na Copa na próxima sexta-feira, contra Portugal, em Sochi, em jogo válido pelo Grupo B, no qual ainda terá pela frente Marrocos e Irã.