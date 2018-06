No Rio, traficantes são presos ao resgatarem armas na Urca

12/06/2018 | 12:26



Três traficantes foram presos em flagrante na noite de segunda-feira, 11, em uma embarcação na Praia Vermelha, na Urca, na zona sul do Rio, depois de resgatarem parte do armamento usado no confronto entre as forças de segurança e os criminosos no último fim de semana. Na ação, foram apreendidos cinco fuzis, seis granadas e três pistolas.

A ação foi realizada por policiais da 27ª DP (Vicente de Carvalho), após identificação da rota marítima e do horário da ação com base em dados de inteligência e cruzamento de informações provenientes de investigações da própria delegacia.

A ação foi planejada por traficantes da Vila do Pinheiro, pertencentes à mesma facção criminosa que atua no morro da Babilônia, no Leme, na zona sul. Depois do resgate das armas, o barco foi interceptado pelos policiais. Foram presos Wallyson Menezes Monteiro, Júlio Carlos de Souza Campos e Murillo Vitoriano Gomez de Souza Júnior, autuados pelos crimes de posse ilegal de armas e associação criminosa.