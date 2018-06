Bruna Marquezine faz declaração inusitada para Neymar no Dia dos Namorados

12/06/2018 | 11:12



Para celebrar o Dia dos Namorados, nesta terça-feira, dia 12, Bruna Marquezine se declarou de uma forma inusitada para o namorado, Neymar, que está na Rússia para a Copa do Mundo. Através do Instagram, a atriz publicou um vídeo divertido em que os dois aparecem fazendo caras e bocas durante o baile da amfAR, que aconteceu no início de abril deste ano.

Na legenda, declarou: Eu, tu e esse furacão que a gente resolveu chamar de amor. Feliz dia dos namorados

Os seguidores de Bruna não deixaram de notar a forma curiosa que ela usou para chamar o namoro dos dois e comentaram: Amei a declaração! Que esse furacão não passe! São inspiradores, escreveu um internauta.

Mais cedo, Neymar já havia usado a rede social para se declarar para Bruna. Ao divulgar um clique de um ensaio fotográfico que eles realizaram para a primeira campanha publicitária juntos, o jogador de futebol se limitou a escrever: Feliz dia dos namorados meu amor. Te amo.

No dia anterior, Bruna usou as redes sociais para reclamar de uma entrevista em que falou sobre sua associação a Neymar. Na publicação, ela desabafou sobre o título de namorada do jogador e afirmou que sua vida não se resume ao namoro: - Minha existência nesse mundo não se resume ao meu namorado, afirmou. Ela ainda comentou abertamente sobre seus atrasos nas gravações de Deus Salve o Rei e sua relação com Marina Ruy Barbosa.