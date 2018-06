Conversas com caminhoneiros e setores sobre tabela do frete continuam, diz ANTT

12/06/2018 | 10:32



A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informou na manhã desta terça-feira, 12, que continua conversando com os caminhoneiros e os setores envolvidos com a questão da tabela do frete e avalia ponderações das partes. Segundo nota divulgada pela ANTT, as conversas ocorrem não apenas presencialmente, "mas de todas as formas disponíveis".

"Essa discussão é importante para amadurecer tecnicamente o assunto. A Agência está trabalhando com a prudência necessária, buscando o equilíbrio do setor", diz a nota.

Desde o fim de semana, a ANTT vem mantendo reuniões com os setores envolvidos para fazer ajustes na tabela do preço mínimo de frete.

A ideia é encontrar uma posição intermediária entre a versão divulgada no dia 30, que desagradou ao agronegócio, e a do último dia 7, que não foi aceita pelos caminhoneiros e por isso foi revogada.