Lucas Lima defende Adriane Galisteu de comentário machista

12/06/2018 | 10:12



Lucas Lima já mostrou ser uma pessoa bem divertida nas redes sociais, principalmente quando faz piada com a esposa, Sandy. Dessa vez, ele ganhou ainda mais o apoio dos seguidores quando defendeu Adriane Galisteu de um comentário machista feito por um usuário do Twitter.

Segundo informações da Veja SP, um veículo havia feito uma matéria com ele, Adriane e também Claudia Leitte, em que eles falavam sobre o começo do relacionamento com os respectivos parceiros. Adriane, por exemplo, é casada desde 2010, com o estilista e empresário Alexandre Iódice.

Mesmo assim, um rapaz resolveu comentar a seguinte ofensa:

Galisteu já passou por 10 times de futebol se tratando de homem. Não quero nem pago e nem de graça. Mulher de muitos homens não é mulher pra macho de verdade, po**a!

Algumas pessoas da rede social logo repudiaram o comentário, inclusive Lucas Lima, que mostrou toda a sua ironia ao responder ao rapaz:

Pô mano, ela vai ficar ARRASADA que nunca vai poder te ter..., escreveu, junto com o emoji de um coração partido ao meio.