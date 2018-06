Venda de papelão ondulado cai 18,17% em maio ante abril, revela ABPO

12/06/2018 | 10:07



As vendas de papelão ondulado utilizado em embalagens - caixas, acessórios e chapas - recuaram 19,53% em maio ante o mesmo mês de 2017, para 237,620 mil toneladas, informou nesta terça-feira, 12, a Associação Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO). Na comparação com abril, foi apurada queda de 18,17%.

Considerando os dados livres de influência sazonal, a expedição de papelão ondulado retrocedeu 17,81% entre abril e maio, ao passar de 292.850 para 240.689 toneladas. Com o resultado, a expedição registrou em maio de 2018 o menor valor da série histórica desde junho de 2009 (240.174 toneladas).

O volume embarcado em maio totalizou 575,637 m3, com queda de 18,73% no comparativo anual e 18,01% ante abril. O mês de maio contou com um dia útil a mais, de modo que a expedição por dia útil cresceu 16,31% sobre igual mês de 2017.