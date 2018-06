Inflação ao consumidor dos EUA sobe 0,2% em maio ante abril, como previsto

12/06/2018 | 09:40



O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,2% em maio na comparação com abril, informou o Departamento do Trabalho nesta terça-feira. O resultado veio em linha com o esperado pelos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal.

Excluindo-se itens voláteis, como alimentos e energia, o núcleo do índice também subiu 0,2%, também como previsto.

Na comparação anual, o CPI subiu 2,8% em maio, enquanto o núcleo teve alta de 2,2%. As projeções, nesse caso, eram de +2,7% e 2,2%, respectivamente. A inflação ao consumidor de maio (índice cheio) foi a mais forte desde 2012, na comparação anual, quando ela ficou em +2,9%.

Em relatório separado nesta terça-feira, o Departamento do Trabalho informou que a inflação ajustada sobre os ganhos semanais para o setor privado subiu 0,1% em maio, na comparação com o mês anterior. Fonte: Dow Jones Newswires.