Alisson desconversa sobre transferência e garante foco na seleção

12/06/2018 | 09:28



Cobiçado por Real Madrid e Liverpool, o goleiro Alisson afirmou nesta terça-feira que tem evitado acompanhar as especulações sobre uma possível transferência nesta janela europeia para manter o foco na Copa do Mundo. Segundo o titular da Roma, seu foco está "100% nos treinamentos" com a seleção, e as negociações estão exclusivamente a cargo de seu procurador. Ainda de acordo com Alisson, até o momento não chegou nenhuma proposta oficial para ele deixar o clube italiano.

O assunto foi abordado duas vezes na entrevista concedida pelo goleiro após o treino aberto da seleção, o primeiro realizado em Sochi, na manhã desta terça. "Vocês estão ansiosos, não é?", brincou, ao ser indagado por uma jornalista italiana. "Eu estou muito focado no meu momento na seleção. Como eu disse desde o início da temporada, eu sempre esperei por este momento e não quero que nada atrapalhe. Estou focado 100% nos meus treinamentos aqui", assegurou.

"Meu procurador está cuidando de todas as questões junto à Roma, e o que acontecer vai ser sempre o melhor pzra mim e para o clube, independente de ficar ou não. Minha concentração está focada aqui, em fazer o melhor aqui, e depois a gente resolve o resto", continuou o goleiro

Alisson afirmou inclusive que tem evitado acompanhar o noticiário sobre uma eventual transferência. "Eu procuro não ler tantas notícias. Acredito que isso ajuda, não ficar vendo tantas especulações e trabalhar com aquilo que tem de real. Neste momento não chegou nada oficial, e o meu foco está aqui (na seleção). Tenho contrato com a Roma e estou muito feliz no futebol italiano, com a Roma e com o meu momento", insistiu.

De acordo com o titular da Roma, avaliado em 60 milhões de euros (R$ 262 milhões), as negociações envolvendo transferência de jogadores não atrapalham o ambiente da seleção. O volante Fred, por exemplo, acertou sua transferência do Shakhtar Donetsk para o Manchester United na semana passada.

"Depende muito do equilíbrio emocional de cada pessoa, de como se lida com as informações. Aqui dentro da seleção estamos falando de jogadores de alto nível, jogadores rodados, todos com certa bagagem, que têm experiência nesses assuntos de transferência", considerou Alisson.