Obituário - 12 de junho de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



12/06/2018 | 08:37





Santo André



Maria da Conceição Viveiro dos Santos, 94. Natural de Portugal. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 10. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



João Barga, 93. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Vitória, em Santo André. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.



Nestor Vechies, 92. Natural de Santa Bárbara D’Oeste (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 10, em Santo André. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.



Antonio Amaro da Silva, 91. Natural de Campo Formoso (BA). Residia na Vila Silvestre, em Santo André. Dia 10, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



Oridio Salata, 90. Natural de Oriente (SP). Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Sapateiro. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.



Leonor José Coradino, 87. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Maria José Fernandes Teodoro, 85. Natural de Portugal. Residia no Jardim Bom Pastor, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Carlos Barbosa da Silva, 84. Natural de Senhor do Bonfim (BA). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Vanda Ferreira da Silva Petrolini, 80. Natural de Barra Dourada, Distrito de Neves Paulista(SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 11. Crematório Vila Alpina.



Manoel Arestides, 78. Natural de Aguiar (PB). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Ajudante de produção. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Maria José Neri Bispo, 75. Natural de Moreno (PE). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Nair Maria dos Santos Silva, 75. Natural de Lajedo (PE). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 10, em Mauá. Memorial Phoenix.



Servulo de Souza Alves, 74. Natural de Açucena (MG). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



João Braz Filho, 73. Natural de Santo Anastácio (SP). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 10, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica, em São Caetano.



Waldomiro de Lima, 69. Natural de Adamantina (SP). Residia na Vila Marina, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Eliana Vicente Vieira, 67. Natural de Miraí (MG). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



João Fernandes Monteiro, 60. Natural de São Paulo (SP). Residia em Santo André. Dia 8, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Vinícius Ferreira Rodrigues Lima, 17. Natural de Mauá. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Estudante. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo



Josefa Ferreira Fonseca, 93. Natural de Olindina (BA). Residia no bairro do Tatuapé, em São Paulo (SP). Dia 6, em São Bernardo. Cemitério São Pedro, em Vila Alpina.



Tetsuko Takabatake, 90. Natural de Kagawa-Ken, no Japão. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério da Paulicéia.



Rosa Possari de Camargo, 89. Natural de São Paulo (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 7, em São Bernardo. Cemitério São Pedro, em Vila Alpina.



Massai Hiraoka Yoshii, 83. Natural de Pompéia (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.



Angela Battaglia Carotenuto, 83. Natural da Itália. Residia em São Paulo (SP). Dia 8. Cemitério Congonhas, em São Paulo (SP).



José Carlos Ghilardi, 78. Natural de Itapira (SP). Residia na Vila Duzzi, em São Bernardo. Dia 7, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



José Ribeiro dos Santos, 77. Natural de Caatiba (BA). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério do Baeta.



Osmar Langraphi, 76. Natural de Guatapará (SP). Residia na Vila Adriana, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.



João José Leal, 75. Natural de Picos (PI). Residia no Jardim Cláudia, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.



Vicente Alves da Silva, 74. Natural de Alexandria (RN). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.



Antonio Paduani, 71. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.



José Irineu do Nascimento, 68. Natural de Itapicuru (BA). Residia no bairro Botujuru, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério Municipal de Tapera do Lima (BA).



Alírio Itodes Santos, 66. Natural de Gandu (BA). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.



Isac de Carvalho, 64. Natural do Estado do Paraná. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 7. Jardim da Colina.



Hugo Lobo Chagas, 61. Natural de Quixeramobim (CE). Residia no Jardim Laura, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.



José Benedito Gomes, 61. Natural de Pedralva (MG). Residia na Vila Gonçalves, em São Bernardo. Dia 7. Jardim da Colina.



São Caetano



Parascovia Stoianov, 97. Natural de São Paulo (SP).

Residia no bairro do Ipiranga, em São Paulo (SP). Dia 10. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Therezinha Testa Boaro, 87. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 9. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires, Santo André.



César Pereira Sapateiro, 72. Natural de Santo André. Residia no bairro Prosperidade, em São Caetano. Dia 8. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Alfredo Porto de Oliveira, 64. Natural de Santo André. Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 9. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Gilmar Valentim da Silva, 52. Natural de Cascavel (PR).

Residia no Jardim São Caetano, em São Caetano. Maquinista. Dia 10, em Santo André. Crematório Jardim da Colina, em São Bernardo.



Diadema



Maria José Corrêa Moretti, 81. Natural do Recife (PE). Residia no Jardim das Nações, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal.



José Presciliano Filho, 74. Natural de Monte Santo de Minas (MG). Residia na Vila Nova Conquista, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal.



Hélio Marcelino de Freitas, 70. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério Gethsêmani, em São Paulo (SP).



Ivanilda Martins, 62. Natural de Catende (PE). Residia no Centro de Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal.



Amauri Severiano Gomes, 58. Natural de Jales (SP). Residia no Parque Real, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal.



Mauá



Manoel Porfírio Bacelar, 96. Natural de Angra dos Reis (RJ). Residia na Vila Lisboa, em Mauá. Membro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, no Parque São Rafael, em São Paulo (SP). Dia 9. Vale dos Pinheirais.



Leonicio José Soares, 85. Natural de Canavieiras (BA). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.



João Angelo Nunes, 72. Natural de Costódia (PE). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.



Manoel Marques de Lima, 70. Natural de Ilhéus (BA). Residia no Jardim Mauá, em Mauá. Dia 10. Vale dos Pinheirais.



Terezinha Zafalon, 69. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Itapark Novo, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.



Manoel Timóteo Filho, 69. Natural de Caetés (PE). Residia na Vila Nova Mauá, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.



Jair Manoel dos Santos, 64. Natural de Cambará (PR). Residia em Mauá. Dia 7. Vale dos Pinheirais.



Juraci do Santana Leite, 64. Natural de Serra Preta (BA). Residia no Sítio Vila Real, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.



Damião Joaquim Diniz, 58. Natural de Areias (PB). Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.



Eva Lopes Lobato, 51. Natural de São Caetano. Residia na Vila Magini, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.



Cícera do Nascimento Santos Gomes, 41. Natural de Santa Maria da Boa Vista (PE). Residia na Vila São Francisco, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.



Ribeirão Pires



Urfino Ferreira de Abreu, 91. Natural de Palestina (SP). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 9, em Mauá. Cemitério São José.



Juliana Maria Lopes, 40. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Assistente administrativa. Dia 10, em Santo André. Cemitério São José.