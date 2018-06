Alvaro Dias aposta em apenas duas candidaturas do centro

12/06/2018 | 07:55



Pré-candidato à Presidência pelo Podemos, o senador Alvaro Dias (PR) afirmou nesta segunda-feira, 11, achar difícil a consolidação de uma candidatura única do chamado centro nas eleições presidenciais. Evitando abrir mão de seu nome na disputa, o senador considera que pelo menos duas candidaturas no campo se manterão na corrida pelo Planalto.

"Eu considero difícil. Entendo que é possível reduzir o número de candidaturas, isso sim, são vários os candidatos do centro, é possível reduzir o número talvez a dois", disse o presidenciável ao Estadão/Broadcast.

Alvaro afirmou que não vê nem o Podemos nem o PSDB, que tem o ex-governador paulista Geraldo Alckmin como presidenciável, desistindo de suas pré-candidaturas ao Planalto. Para o senador, ex-tucano e que diz defender um projeto de "refundação da República e ruptura com o sistema corrupto atual", não há clareza em relação à defesa do mesmo projeto em outras candidaturas.

O presidenciável fez ainda um aceno para a ex-ministra Marina Silva, pré-candidata da Rede ao Planalto, que na pesquisa de intenção de votos do Datafolha divulgada no domingo figura em segundo lugar nos cenários em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não é candidato e tem a liderança das intenções de voto para o segundo turno, também com a ausência do petista. "Vencendo ou não as eleições, ela é protagonista e estará na cena política certamente com uma presença sempre exigida."

O pré-candidato adotou um tom de cautela em relação às propostas de privatização de estatais. Alvaro disse que não se pode vender empresas "na bacia das almas", se posicionou contrário a privatizar a Petrobrás e afirmou que é ainda preciso discutir a situação da Eletrobrás.

Lava Jato

O senador empenhou-se em fazer uma defesa enfática da Lava Jato, diante da notícia de que seu suplente no Senado, o empresário Joel Malucelli, tornou-se um dos alvos da operação. Malucelli é suspeito de pagar propina de R$ 500 mil para que o grupo J. Malucelli recebesse aporte de R$ 330 milhões do Fundo de Investimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FI-FGTS). Ele nega irregularidades.

O empresário é o patriarca da família que controla a companhia - atuante nos setores de construção, energia, comunicação, financeiro e de seguros - e figura entre os principais doadoras de campanha do senador. Questionado sobre o assunto, Alvaro saiu em defesa do rigor das investigações.

"Minha posição é sempre a mesma: rigor absoluto em matéria de investigação; apoio integral, total à Operação Lava Jato, que muda o cenário não só da política nacional, mas da Justiça brasileira e que é prioridade para o nosso povo", disse, citando que tem "um bom conceito, o melhor conceito" sobre Malucelli. "Cabe a ele responder pelos seus atos, não creio que alguém possa transferir a mim a responsabilidade de dar respostas a esses questionamentos. Espero que ele possa dar da melhor maneira possível."

Já sobre o fato de ele próprio já ter sido citado em delações cujas denúncias terminaram arquivadas, Alvaro disse considerar esse mecanismo uma "grande conquista". "Sem dúvida nenhuma, a Operação Lava Jato não teria o êxito que teve se não fosse esse instituto da delação premiada."

Malan

O ex-ministro da Fazenda Pedro Malan se tornou um dos conselheiros do pré-candidato Alvaro Dias. Em encontros recentes para discutir propostas na área de economia, Malan tem dado ideias e sugerido nomes para a equipe de Alvaro.

Por sugestão do ex-ministro, o presidenciável vai contratar o economista Everaldo Maciel - que foi secretário da Receita Federal durante o governo Fernando Henrique Cardoso, quando Malan era o titular da Fazenda. O pré-candidato também já se reuniu, por exemplo, com Bernardo Appy, ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda e Gabriel Leal, da Instituição Fiscal Independente do Senado. Também conversou com o tributarista Sacha Calmon. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.