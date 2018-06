Com 5ª queda consecutiva, Bolsa acumula perdas de 8%

12/06/2018 | 07:10



A cautela voltou a dar o tom dos negócios no mercado de ações na quarta-feira, 11, e o Ibovespa teve sua quinta queda consecutiva, influenciado principalmente pelas ações do setor financeiro. O índice fechou o pregão em baixa de 0,87%, aos 72.307,77 pontos. Em cinco pregões de queda, o Ibovespa perdeu 8%, o que leva a uma perda acumulada no ano de 5,36%.

O volume de negócios - de R$ 9,6 bilhões - ficou abaixo da média dos últimos dias, evidenciando um pregão mais tranquilo, sem os sobressaltos das últimas semanas.

A queda da Bolsa brasileira foi na contramão dos índices de Nova York, que operaram em alta na maior parte do tempo. No cenário interno, a incertezas políticas ainda pesam, depois que pesquisa da Datafolha divulgada no fim de semana mostrou que o ex-presidente Lula lidera as intenções de voto, mesmo estando preso.

Depois de registrar a maior queda em quase 10 anos na última sexta-feira, 8, o dólar teve um dia volátil e fechou em leve alta, ontem, de 0,09%, cotado a R$ 3,7082. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.