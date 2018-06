Fred fica fora do primeiro treino da seleção brasileira na Rússia

12/06/2018 | 05:26



O meia Fred foi a baixa da seleção brasileira nesta terça-feira, no primeiro treino realizado pela equipe em Sochi, na Rússia, cidade escolhida pela CBF para ser o local de preparação para a Copa do Mundo. O jogador recém-contratado pelo Manchester United, da Inglaterra, se recupera de um problema no tornozelo direito. Ele permaneceu em tratamento no hotel e não pôde se juntar aos demais companheiros.

A lesão sofrida na semana passada, ainda em Londres, preocupa a comissão técnica. Fred sentiu o problema depois de uma dividida com Casemiro em um dos treinos no CT do Tottenham. Desde então, o meia ficou afastado dos trabalhos e perdeu inclusive o amistoso do último domingo contra a Áustria, em Viena. A presença dele para a estreia da equipe na Copa, no domingo, contra a Suíça, ainda é incerta.

Fred chegou a atuar por alguns minutos no amistoso do Brasil com a Croácia, em Liverpool, antes de virar baixa pelo problema de lesão. A comissão técnica não tem uma previsão de quando o jogador estará liberado para voltar a treinar, mas o departamento médico tem trabalhado de forma intensiva para conseguir recuperá-lo a tempo da primeira partida da equipe na Copa do Mundo.

A preparação da seleção para a Copa tem sido marcada por problemas com lesões. O lateral Fagner, o meia Renato Augusto e o atacante Douglas Costa foram outros jogadores a terem passado por alguma atenção especial dos médicos durante o período de treinos, iniciado em 21 de maio. Esses nomes, no entanto, estão recuperados e já trabalharam normalmente com o grupo na atividade desta terça, em Sochi.

O Brasil ficará na cidade litorânea até sexta-feira. Ao fim do dia, a equipe embarcará em voo fretado de cerca de uma hora de duração para Rostov, onde faz a estreia no domingo na Copa contra a Suíça. Na cidade, a equipe vai realizar apenas o treino de véspera, no estádio onde a partida será disputada.