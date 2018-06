Magna Cosma faz acordo com operários

Flavia Kurotori

Especial para o Diário



11/06/2018 | 22:56



A multinacional canadense Magna Cosma selou acordo com 148 funcionários após anunciar, em maio, que irá encerrar as atividades em São Bernardo. Além dos direitos previstos em lei, os demitidos terão acesso a ‘pacote de indenização’, que inclui pagamento de meio salário por ano trabalhado acrescido de bônus, que varia conforme o tempo de casa, além de extensão do convênio médico, assistência odontológica e vale-alimentação por seis meses.

Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, as dispensas serão feitas de forma gradual, visando atender à demanda de produção da empresa – fabricante de partes da suspensão de veículos para empresas como GM (General Motors) e Honda –, porém, o acordo contemplará todos os trabalhadores, independentemente da data de demissão.

O são-bernardense Marcelo Rufino, 42 anos e há dez na metalúrgica, conta que quando a empresa informou que iria encerrar as atividades, o sentimento foi de insegurança. “Ficamos com medo, mas, pelo menos assim (com o acordo), conseguimos nos planejar”, afirma.

“A Magna Cosma manterá algumas linhas de produção, mas não disse quais, até o dia 31 de dezembro, e irá convidar alguns funcionários a permanecerem até o fim, mas ninguém será obrigado”, diz Rufino, que será desligado no dia 1º de agosto.

Além disso, a multinacional irá disponibilizar profissionais para confecção de currículos e curso de educação financeira. Segundo Rufino, a expectativa é que isso aconteça nas próximas duas semanas e, na data, também haverá agência recrutadora captando currículos.