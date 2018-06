Dourado destaca evolução do Inter e lamenta parada da Copa: 'A gente perde muito'

11/06/2018 | 20:18



Peça fundamental para o Internacional chegar a sete jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, o volante Rodrigo Dourado destacou a boa fase do time colorado e, ao contrário da maioria dos jogadores, considerou ruim a pausa dos torneios para a disputa da Copa do Mundo da Rússia.

O jogador apontou que a paralisação de pouco mais de um mês pode quebrar o encaixe do time que encontrou um equilíbrio e, com a vitória sobre o Santos no último domingo, na Vila Belmiro, chegou à quinta posição no torneio nacional.

"Às vezes é bom, às vezes é ruim. Mas para nós, é ruim, pelo momento que a gente está vivendo tecnicamente, taticamente e fisicamente, principalmente. A gente perde muita coisa, mas esperamos retomar porque o segundo semestre vai ser muito forte", avaliou.

O capitão colorado dividiu os méritos de seu bom rendimento com o grupo. Ele afirmou que a individualidade aparece principalmente quando a equipe está bem e evitou dizer onde o Inter pode chegar. Segundo o volante, a ideia é evoluir ainda mais para manter a regularidade.

"Futebol é momento. Quando o time está mal, a torcida cobra. Agora, temos uma regularidade boa. Não só eu estou bem, como toda a equipe. Friso isso há bastante tempo. Quando o time está bem, consigo estar no meu melhor", disse.

"Estamos há sete jogos invictos. Sabíamos da nossa qualidade. Conversamos faz tempo para manter a regularidade, importante no Brasileirão. Temos realizado grandes jogos fora. Nos outros anos, sofremos muito por não somar pontos fora. Esse ano, conseguimos e buscamos pontos importantes. Esperamos manter", completou o jogador.

TREINO - Depois de bater o Santos, o grupo colorado retornou a Porto Alegre no começo da tarde desta segunda-feira e realizou no CT do Parque Gigante o primeiro dos dois treinos da preparação para a partida contra o Vasco, na próxima quarta-feira. Enquanto os jogadores que iniciaram a partida no dia anterior fizeram atividades dentro da academia, os demais trabalharam com bola no gramado.

Além da invencibilidade de sete jogos, o time colorado está há três jogos sem sofrer gol e ocupa a quinta posição na tabela de classificação, com 19 pontos.