Dudu Camargo pede 'Barbie humana' em namoro durante programa de TV

11/06/2018 | 20:05



O apresentador Dudu Camargo pediu Bárbara Jankavsk, conhecida como a 'Barbie Humana', em namoro no The Noite que irá ao ar nesta segunda-feira, 11.

"Desde aquele dia que te conheci no consultório (do dentista), além da sua beleza exterior, a gente simpatizou. Estamos nos conhecendo melhor, mas acredito que, depois desse momento, não teria lugar melhor para fazer esse pedido. Você aceita namorar comigo?", se declarou, no palco do programa.

Além das declarações, o casal também fez comparações entre si. "Ele fala assim o tempo todo. Falam que ele é engessado, mas eu também sou", conta Bárbara.

"O pessoal da internet já fez comparação dizendo que eu pareço um boneco pelo jeito de falar, agora tenho uma boneca do meu lado", diz Dudu.

Bárbara, que assume ter feito plásticas no nariz, rosto, lábios, barriga, costas e perna, o que lhe rendeu o apelido de 'Barbie humana', já participou de um quadro para procurar um namorado no Programa Eliana: "Eu vinha para o SBT procurar namorado e achei."