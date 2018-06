Cinco shows para ver no Dia dos Namorados

11/06/2018 | 20:04



Arrigo Barnabé

Em apresentação de Dia dos Namorados, o músico interpreta canções de Lupicínio Rodrigues. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 3ª (12), 21h30. R$ 260. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Chitãozinho e Xororó

Na turnê 'Evidências', Chitãozinho & Xororó relembram grandes sucessos - como 'Nuvem de Lágrimas', 'Fio de Cabelo' e, claro, 'Evidências'. Credicard Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. 3ª (12), 21h30. R$ 90/R$ 380. Cc.: todos. Cd.: todos.

Daniel Boaventura

Ele lança o DVD 'Ao Vivo no México', com releituras de hits de Frank Sinatra e Justin Timberlake. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 3ª (12), 22h. R$ 100/R$ 220. Cc.: todos. Cd.: todos.

Garotas Suecas

Neste segundo show da temporada 'Identidade', a banda mostra repertório baseado em canções românticas. Centro da Terra. Teatro (100 lug.). R. Piracuama, 19, Sumaré, 3675-1595. 3ª (12), 20h. R$ 15/R$ 50. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Marisa Orth

Celebrando os dez anos de seu projeto Romance, ela interpreta músicas sobre as dores e as delícias do amor. Casa Natura Musical (480 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 3ª (12), 21h30 (abertura, 20h). R$ 80/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.