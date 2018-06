Matt Damon é cortado de Oito Mulheres e Um Segredo

11/06/2018 | 18:12



Matt Damon não participou de Oito Mulheres e Um Segredo, mas ele chegou a gravar uma cena, conforme foi reportado pelo Toronto Sun. O ator já tinha comentado que só trabalhou por um dia no projeto, mas, de acordo com o que foi publicado nesta segunda-feira, dia 11, agora temos uma razão pelo corte ter acontecido.

O diretor do longa, Gary Ross, que também co-escreveu a história, segundo o Just Jared, contou o motivo para o Hollywood Reporter:

- Tinham muitas pessoas que eram graciosas conosco e, pela edição e narração da história, não apareceram no filme, enquanto algumas apareceram.

Essas muitas pessoas as quais o diretor se refere são outros atores, que também gravaram cenas para a obra, mas acabaram não aparecendo na edição final. No entanto, ele não conta durante a entrevista quem são esses outros participantes que foram retirados da obra de última hora. O apresentador James Corden é um dos que sobreviveram e estão no elenco do filme.

Anteriormente, Matt Damon já tinha conversado com o Toronto Sun sobre a situação:

- Eu só trabalhei por um dia. Eles [a produção] me perguntou se eu podia gravar e eu queria muito apoiar esse projeto e apoiar essas atrizes incríveis. Esse é um filme sobre mulheres.

Como você já viu aqui no ESTRELANDO, rolou uma petição pedindo para que o ator fosse retirado do longa. A causa? Depois de toda a polêmica envolvendo Harvey Weinstein, o ator deu uma declaração dizendo que os homens não estão ganhando a atenção que merecem no meio de todo o assunto sobre assédio sexual sofrido em Hollywood - e no mundo.

O longa traz a presença de Rihanna, Sandra Bullock, Cate Blanchett e Anne Hathaway.