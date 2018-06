Ford faz recall por risco de volante do Fusion desprender

11/06/2018 | 18:08



A Ford está convocando proprietários de veículos Fusion, modelos de 2014 a 2018, para a substituição do parafuso de fixação do volante. Ao todo, estão envolvidas 32 mil unidades.

De acordo com o comunicado da empresa, "pode haver perda da força de fixação do parafuso que prende o volante à coluna de direção do veículo".

Segundo a Ford, o condutor perceberá nesse caso uma oscilação vertical do volante. Se não efetuar o conserto, pode ocorrer o desprendimento do volante da coluna de direção.

Por causa disso, o motorista pode perder o controle do veículo, "aumentando o risco de acidentes com lesões físicas aos ocupantes do veículo e terceiros".

A Ford informa que os proprietários devem entrar em contato com o centro de atendimento da empresa, pelo telefone 0800-703 -673, ou uma distribuidora para verificar se o veículo está envolvido nesta campanha e agendar o reparo, que será gratuito.

Os atendimentos começaram na sexta-feira, 8. Procurada, a Ford ainda não sabe informar quantos veículos já foram consertados.

O reparo tem duração aproximada de 20 minutos.

Os finais de chassis envolvidos são:

- Modelo de 2014, com oito últimos dígitos do chassi de ER116259 até ER383485, produzido de 2 de agosto de 2013 até 28 de junho de 2014.

- Modelo de 2015, com oito últimos dígitos do chassi de FR100046 até FR298356, produzido de 24 de abril de 2014 até 6 de abril de 2015.

- Modelo de 2016, com oito últimos dígitos do chassi de GR100433 até GR371114, produzido de 21 de março de 2015 até 4 de abril de 2016.

- Modelo de 2017, com oito últimos dígitos do chassi de HR120929 até HR371194, produzido de 12 de março de 2016 até 14 de julho de 2017.

- Modelo de 2018, com oito últimos dígitos do chassi de JR104638 até JR189324, produzido de 16 de junho de 2017 até 7 de março de 2018.