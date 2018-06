'É que nem água e óleo', diz marqueteiro de Alckmin sobre PSDB e Rede

11/06/2018 | 17:51



O marqueteiro do ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB), Lula Guimarães, afastou nesta segunda-feira, 11, a possibilidade de aproximação entre o PSDB e a pré-candidata Marina Silva (Rede).

"Acho muito difícil acontecer, boto pouquíssima fé", disse Lula Guimarães sobre possível aliança. A possibilidade tem sido aventada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. "É que nem água e óleo, não se misturam", completou o marqueteiro, que também trabalhou com a presidenciável da Rede nas últimas eleições.

A pesquisa do Datafolha divulgada no domingo, 10, mostra Marina atrás do deputado federal Bolsonaro (PSL), com 15% de intenções de voto. O pré-candidato tucano patina com 7%, atrás dos dois e de Ciro Gomes (PDT), 10%.

O jornal O Estado de S. Paulo também noticiou nesta segunda-feira que aliados têm se movimentado ao ver Alckmin estagnado nas pesquisas e Bolsonaro decolar. Eles tentam viabilizar Marina como nome do centro político.

Na semana passada, a própria pré-candidata afastou a possibilidade alegando que não há "identidade programática" entre as siglas. Mesmo reconhecendo as diferenças, interlocutores da Rede reconheceram que, do ponto de vista pragmático e eleitoral, a aliança seria positiva, principalmente do ponto de vista do tempo de TV e rádio.