Cantora pop Lily Allen apresenta seu quarto disco, ‘No Shame’

Vinícius Castelli



12/06/2018 | 07:34



Após seu último disco, Sheezus, Lily Allen se calou. Levou quatro anos para quebrar o silêncio musical. A cantora britânica passou por ‘poucas e boas’, com direito até a um afastamento dos holofotes, mas ressurge agora com seu quarto disco, No Shame (Warner Music), que ganha vida recheado por 14 composições.

A artista, agora, opta por trabalho introspectivo e quer dividir experiências com seu público. Ela fala sobre divórcio e maternidade, além de outros assuntos.

Entre os destaques do álbum está o single Lost My Mind. Your Choice, que conta com a participação de Bruna Boy, é outra que ganha visiblidade na obra. A voz doce continua, assim como o pop inteligente e bem construído pelo qual a artista sempre prezou ao longo da carreira. Tudo com bons arranjos e nada pegajoso.