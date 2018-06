Lateral Régis tem contrato suspenso com o São Paulo por problemas pessoais

11/06/2018 | 16:29



O São Paulo perdeu temporariamente o lateral-direito Régis. O jogador teve o seu contrato suspenso com a equipe paulista para resolver um sério problema pessoal, não revelado pelo clube.

Em nota, a diretoria do São Paulo não estabelece uma data para o retorno do lateral-direito. A suspensão o libera da agenda de compromissos do departamento de futebol, mas não significa que o vínculo com o clube foi rescindido.

Sem dar detalhes do problema que afasta o jogador de seus compromissos profissionais, o clube cita a família de Régis. "O São Paulo acolhe o jogador e a família e torce para que em breve ele possa estar presente nos compromissos diários junto ao elenco", disse no comunicado oficial divulgado nesta segunda-feira.

Reforço contratado junto ao São Bento, de Sorocaba (SP), para este ano, Régis disputou 10 partidas pelo São Paulo - começou atuando em sete. Teve sequência como titular com o técnico uruguaio Diego Aguirre.

Sua última aparição com a equipe tricolor foi na vitória por 3 a 2 sobre o Botafogo, no dia 30 de maio, no estádio do Morumbi, na capital paulista, em que foi titular. O atleta não foi relacionado para nenhuma partida do São Paulo desde então.