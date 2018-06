Eunice Gayson, primeira Bond Girl, morre aos 90 anos de idade

11/06/2018 | 16:12



Eunice Gayson, conhecida por ter interpretado o par romântico de James Bond nos dois primeiros filmes de 007, nos deixou na última sexta-feira, dia 8, aos 90 anos de idade.

A informação foi confirmada na conta oficial da atriz no Twitter. No Twitter oficial de James Bond, os produtores Barbara Broccoli e Michael G. Wilson prestaram uma última homenagem à atriz:

Estamos muito tristes em saber que Eunice Gayson, nossa primeira Bond Girl, que interpretava Sylvia Trench em Dr. No e From Russia With Love nos deixou. Nossos sinceros pensamentos estão com sua família.