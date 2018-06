Whindersson Nunes revela doença que o fez voltar a se exercitar

11/06/2018 | 16:12



Whindersson Nunes fez uma revelação para lá de surpreendente no último domingo, dia 20, através do InstaStories. O youtuber começou contando que acompanhou a esposa, Luísa Sonza, num check-up - bateria de exames que vêem se a saúde do paciente está boa - e resolveu fazer um também. Porém, as coisas o pegaram de surpresa...

O comediante estava com muita gordura no fígado e então, contou o alerta que recebeu da médica:

- Ela [a médica] disse: olha, você pode ter uma hepatite, pode ter uma cirrose e, do jeito que isso está, pode evoluir para um câncer. Aí eu fiquei com medo.

E continuou o depoimento:

- Para mim, a doença mais desgraçada que existe na Terra é o câncer. Eu já perdi pessoas para ele. Minha avó, mãe da minha mãe, morreu de câncer no estômago. E aí, meu amigo, criei vergonha e todo dia estou na academia.