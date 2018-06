Boa Vista SCPC: mudanças nas regras do cheque especial tendem a reduzir juros

11/06/2018 | 15:57



As mudanças nas regras do cheque especial incentivam o início de um "longo caminho" que é de tentar reduzir os altos juros aplicados na modalidade, diz, em nota, Flávio Calife, economista responsável pela área de Indicadores e Estudos Econômicos da Boa Vista SCPC.

As novas regras permitem a quem utilizou mais de 15% do limite disponível no cheque especial por um período de 30 dias a trocar a dívida por uma com juros menores.

Segundo o economista, a medida tem como principal objetivo reduzir os juros do cheque especial. "Primeiramente, porque com o uso mais adequado, deve cair a inadimplência, que nesta modalidade é muito elevada. Em segundo lugar, quando o cliente migrar para uma linha com uma taxa de juros menor, automaticamente haverá uma redução nas taxas de juros médias", afirmou.

Atualmente, os juros anuais no cheque especial são de aproximadamente 324% ao ano.