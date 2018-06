Kate Middleton brinca muito e se diverte com os filhos, Príncipe George e Princesa Charlotte

11/06/2018 | 14:12



No último domingo, dia 10, Príncipe William participou de uma partida de polo em Tetbury, na Inglaterra. O jogo foi uma iniciativa beneficente e serviu para chamar a atenção para duas instituições de caridade: a The Royal Marsden, cujo Duque de Cambridge é o presidente, e também a Centrepoint, que William é patrono. Durante o evento, ele recebeu o apoio mais do que especial de sua família, a esposa Kate Middleton, e os filhos, Príncipe George e Princesa Charlotte.

De vestido de verão, e sentada na grama, a Duquesa de Cambridge foi fotografada cuidando dos pequenos. Em momentos bem família, ela sorria bastante e brincava com seus dois filhos mais velhos. Ela é ainda mamãe de Louis, que nasceu no final do mês de abril.

Em determinado momento, ela ainda deu atenção a George, que observou atentamente a mamãe brincar com uma mola colorida, e depois deu um carinho especial ao filho, que parecia cansado.

Charlotte até roubou a cena, usando óculos escuros, e tentando dar cambalhotas na grama!