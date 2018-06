Jackson Odell, ator de Modern Family, morreu de overdose

11/06/2018 | 13:12



Jackson Odell nos deixou na última sexta-feira, dia 8. O ator estava em sua casa em São Francisco, nos Estados Unidos, quando foi encontrado morto. A investigação de sua morte continua, mas segundo o Radar Online, a causa teria sido por overdose de heroína.

Jackson tinha 20 anos de idade e ficou conhecido por ter atuado em séries como Modern Family, The Goldbergs, The Fosters e iCarly. Quatro dias antes de sua morte, o ator participou do podcast Controlled Chaos, no qual falou sobre ter sorte por poder ajudar a escrever uma música para o filme Forever My Girl, e revelou que havia também acabado de escrever uma canção para o cantor Shawn Mendes.

A família de Jackson divulgou uma declaração falando sobre o ator:

A família Odell perdeu nosso querido filho e irmão, Jackson Odell, na sexta-feira. Ele sempre será uma luz forte e uma brilhante, amável e talentosa alma. Ele tinha muito mais para mostrar. Nossa família sempre carregará esta verdade adiante. Nosso desejo é que o resto do mundo que conhecia e o amava faça o mesmo. Nós vamos agora tentar lidar com nossa imensa perda de forma privada. Não faremos mais declarações.