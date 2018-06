Dwayne Johnson, o The Rock, posta foto fofa de amamentação de sua filha

11/06/2018 | 13:12



Dwayne Johnson, o The Rock, deu as boas-vindas sua terceira filha em abril desse ano. A pequena, chamada Tiana Gia, é fruto de seu relacionamento com Lauren Hashian, e o astro de filmes de ação mostrou um momento em família extremamente fofo em seu Instagram.

Na imagem, sua esposa aparece amamentando a pequena, enquanto um sorridente The Rock dá comida na boca dela. Na legenda, explicou a situação:

Eu vou dar conta disso. Mamãe Lauren Hashian estava com suas mãos ocupadas cuidando/alimentando a bebê Tia, então estou dando à mamãe seu jantar. Meu prazer. Muito respeito por ela e todas as mamães por aí segurando a barra e comandando as coisas. É bom ter todas as minhas garotas acomodadas.

Muito fofo, né?

Lembrando que The Rock também é papai de Jasmine Lia, também fruto do relacionamento do ator com Lauren, com quem está casado desde 2007. Sua filha mais velha é Simone Alexandra, do casamento do ator com Dany Garcia.