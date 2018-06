Primeiro dia da seleção brasileira em Sochi é de praia e descanso

11/06/2018 | 12:26



Os jogadores da seleção brasileira estão aproveitando o primeiro dia em Sochi para descansar. A delegação chegou ao Swissôtel Kamelia, um resort com praia particular onde se hospeda visando a disputa da Copa do Mundo, no meio da madrugada (hora local) e ganhou o dia de folga. O primeiro treino em solo russo está marcado para a manhã de terça.

Com o dia livre, alguns aproveitaram para passear pela praia particular oferecida junto ao hotel. Foi o caso dos volantes Casemiro, Renato Augusto, Paulinho e do zagueiro Thiago Silva. O mesmo fizeram o atacante Neymar e o lateral Filipe Luís.

A comissão técnica optou pelo descanso no hotel. O coordenador de seleções da CBF, Edu Gaspar, postou um vídeo numa rede social se mostrando encantado pela forma como foi recebido. Em seu quarto, havia um porta-retrato com uma foto em que ele aparece ao lado de sua mulher. Já o auxiliar técnico Cleber Xavier elogiou a vista que tem do seu quarto - assim como acontece nos aposentos dos jogadores, a janela dá para a piscina do hotel e para o Mar Negro.

A movimentação em frente ao Swissôtel Kamelia é tranquila, sendo que um carro de polícia realiza a segurança do local. Nenhum torcedor ou curiosos fazem plantão em frente à concentração da seleção - esta segunda-feira é véspera de feriado nacional, e muitas famílias estão aproveitando o dia para visitar os diversos parques e praias da cidade.

A preparação do Brasil para a estreia na Copa se iniciará nesta terça-feira, com um treino aberto ao público. A equipe comandada pelo técnico Tite vai enfrentar a Suíça no domingo, em Rostov-on-don, às 15 horas (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo E da competição, na qual o Brasil também terá pela frente a Costa Rica, no dia 22, em São Petersburgo, e enfrentará a Sérvia, no dia 27, em Moscou.