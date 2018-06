Vestido de Juliana Paes em casamento de Isis Valverde confunde seguidores: rosa ou branco?

11/06/2018 | 11:12



O vestido da noiva é quase sempre o mais comentado em um casamento, não é mesmo? Mas no casório de Isis Valverde e André Resende, que aconteceu no último domingo, dia 10, a situação foi diferente e o vestido de Juliana Paes, uma das ilustres convidadas do evento, acabou roubando a cena do vestido de Isis, que subiu ao altar usando um look assinado por Helô Rocha. Nas redes sociais, a peça escolhida pela atriz gerou dúvidas e muitos internautas questionaram se a peça era branca, cor normalmente exclusiva da noiva, ou rosa.

Foi Inesquecível! Sejam felizes, meus queridos, escreveu Paes ao compartilhar uma foto exibindo o look, assinado por Samuel Cirnansck. Na caixa de comentários, os internautas não perderam a chance de questionar a escolha e a beldade garantiu:

Sim! Rosinha! A pedido da noiva, disse ela, respondendo uma seguidora que tentou ajudar a esclarecer a situação: Não é branco. É meio rosa. E o vestido está lindo, escreveu a internauta.

Apesar de esclarecer as dúvidas dos fãs, Juliana Paes não ficou isenta das críticas e muitos opinaram. Adoro você! Mas você errou na escolha do vestido desta vez! Chamou mais atenção do que a noiva! Não é o seu perfil isto! Mas você estava linda! Humanos erram, disse um. Já outro, reconheceu a cor do vestido, mas ressaltou que mesmo assim a escolha não foi feliz: Todo mundo entendeu que o vestido é rosa, mas o modelo e o tom de rosa brigam pela semelhança com um vestido de noiva. Juliana é linda mas a meu ver não rolou esse vestido para essa ocasião.

E mesmo com toda a polêmica, a noiva, Isis, parece não ter se incomodado com o vestido de Juliana Paes e deixou um comentário na foto da amiga. Amamos, se limitou a escrever, usando vários emojis felizes.