Acidente deixa quatro mortos em São Bernardo

Do Diário OnLine



11/06/2018 | 10:02



Atualizada às 10h43

Quatro pessoas morreram após colisão entre um carro e um ônibus por volta das 22h do último domingo (10) no Jardim Santa Cruz, em São Bernardo.

O acidente aconteceu na Estrada do Rio Acima, altura do número 12.000, por volta da 22h. Seis pessoas da mesma família ocupavam o carro. Dois sobreviventes foram levados ao Hospital Mário Covas, em Santo André. Ainda não há informações sobre o estado de saúde.

Segundo as primeiras informações, o motorista do carro - com suspeita de embriaguez - perdeu o controle da direção e bateu contra o ônibus. Nenhum passageiro do coletivo se feriu.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou quatro viaturas ao local. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também prestou auxílio.

O caso foi encaminhado ao 3º DP (Assunção) de São Bernardo.