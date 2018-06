Obituário - 11 de junho de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



11/06/2018 | 09:14



Lideas Colalillo Cecon

(Ribeirão Pires, 12-8-1924 – Santo André, 7-6-3028)



Dona Lídia, como era conhecida, foi a 2ª secretária da Comissão Memória de Mauá, que deu à cidade um livro hoje clássico: “De Pilar a Mauá”, obra da Prefeitura lançada em 1984. No livro, Dona Lídia deixa o seu depoimento pessoal:

¦ Nasci em Ribeirão Pires, em 1924. Vim para Mauá quando tinha oito meses.

¦ Em 1948 comecei a dar aulas, como eventual, no Viscondinho (o primeiro grupo escolar de Mauá).

¦ Lecionei também em bairros como Itapeva, Jardim Zaíra, São João, Jardim Mauá e no Sesi.

¦ Fui voluntária no Clube de Mães da Prefeitura de Mauá por nove anos.

Simples assim. Dona Lídia foi um amor de pessoa. Prestativa, inteligente, meticulosa. Realizou muitas entrevistas para o livro de Mauá e para esta página Memória. Guardamos vários dos seus escritos, todos à mão, letra de professora.

Filha de João Colalillo e Tereza Priolli Colalilo, Dona Lídia nos contou que seu pai e outros moradores lutaram para trazer a eletricidade a Mauá e para trocar o antigo nome do lugar: Mauá no lugar do Pilar. João Colalillo também participou da fundação da Lira de Mauá.

Dona Lídia era viúva de Armando Cecon, com quem se casou em 1946. Tiveram uma filha, que faleceu precocemente. Agora, a partida da professora Lideas, aos 93 anos. Pensionista, ela foi sepultada no Cemitério da Saudade, em Vila Vitória.



Santo André



Ana de Carvalho, 91. Natural de Santa Rita de Caldas (MG). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Luis Belli, 85. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Rino Liciani, 83. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.



Antonio Eziquiel, 82. Natural do Estado de São Paulo. Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 10. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Carlos Roberto Bianco, 76. Natural de Santo André. Residia na Vila Leopoldina, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



João José de Lorena, 68. Natural de Santo André. Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



José Roberto Torres dos Santos, 66. Natural de Caruaru (PE). Residia na Vila Alto de Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Marlene Queiros Grassi, 63. Natural de Araçatuba (SP). Residia no bairro Cata Preta, em Santo André. Dia 9, em Santo André. Crematório Jardim da Colina.



Antonia Aparecida dos Santos, 60. Natural de Taciba (SP). Residia no Jardim Jamaica, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo



Ishico Inoue, 95. Natural do Japão. Residia no Parque Espacial, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério de Vila Euclides.



Itália Demarchi, 94. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 9. Cemitério de Vila Euclides.



Roberto Bruni, 87. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério de Vila Euclides.



Abelardo Cardoso, 84. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Paulista, em São Paulo (SP). Dia 6. Cemitério de Vila Euclides.



José Viegas, 81. Natural de Portugal. Residia no Jardim Maristela, em São Paulo (SP). Dia 3. Cemitério de Vila Euclides.



João Batista Fieri, 75. Natural de Conchas (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 10, em Santo André. Crematório Jardim da Colina.



Cosme Damião Lopes Cansado, 68. Natural de Pará de Minas (MG). Residia no bairro Independência, em Diadema. Dia 9, em Diadema. Jardim da Colina.



Osvaldo da Costa, 62. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Marina, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.



José Nelson Sanches Ribeiro, 56. Natural de São Paulo (SP). Residia em Praia Grande (SP). Dia 3. Cemitério de Vila Euclides.



Nidio Strada, 54. Natural de Santo André. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 9, em Santo André. Crematório Jardim da Colina.



Gregório Aronchi Sampar, 32. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério de Vila Euclides.



São Caetano



José Luiz Valentim de Oliveira, 63. Natural de Araraquara (SP). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 8, em Diadema. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Diadema



Pedro Geraldo Lima, 76. Natural de Descoberto (MG). Residia no Jardim Sapopema, em Diadema. Dia 7. Vale da Paz.



José de Oliveira, 74. Natural de Mato Verde (MG). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal.



Maria Santana de Freitas, 70. Natural de Sobral (CE). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 7. Cemitério Morada da Planície, em Praia Grande (SP).



Maria das Graças Bonfim Rocha, 69. Natural de Rio do Antonio (BA). Residia na Vila Patrimonial, em São Paulo (SP). Dia 7. Cemitério Memorial Parque das Cerejeiras, em São Paulo (SP).



Juraci Pereira de Lima Chica, 69. Natural de Agudos (SP). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.



Carlos Alberto Pereira da Silva, 61. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.



Antonio Carlos Ribeiro de Jesus, 55. Natural de Serrinha (BA). Residia na Vila São José, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal.



Antonia Suzana de Jesus Neri, 49. Natural de Picos (PI). Residia no Jardim Pantanal em São Paulo (SP). Dia 7. Cemitério Municipal.



Zenite Lemos da Silva, 49. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal.



José Carlos Doval, 46. Natural de Teixeiras (MG). Residia em Eldorado, Diadema. Dia 7. Vale da Paz.



Maria Elenice Bezerra de Araujo, 46. Natural de Jupi (PE). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 8. Vale da Paz.