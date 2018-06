IPC-S acelera nas 7 capitais analisadas pela FGV na 1ª quadrissemana de junho

11/06/2018 | 08:34



O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S), calculado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), acelerou em todas as sete capitais pesquisadas na primeira quadrissemana de junho ante a última leitura de maio, divulgou a instituição na manhã desta segunda-feira (11). No geral, o IPC-S avançou de 0,41% para 0,70% entre os dois períodos.

Por região, as variações do IPC-S na primeira quadrissemana de junho foram as seguintes: Salvador (1,37% para 1,40%), Brasília (0,48% para 0,90%), Belo Horizonte (0,16% para 0,67%), Recife (0,84% para 1,04%), Rio de Janeiro (0,34% para 0,69%), Porto Alegre (0,16% para 0,50%) e São Paulo (0,21% para 0,42%).