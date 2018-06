Com arbitragem polêmica, Santos perde na Vila para o Inter

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



11/06/2018 | 07:29



Em confronto marcado por polêmicas, o Santos patinou ontem em plena Vila Belmiro ao sair derrotado, por 2 a 1, para o Internacional. Foram dois gols de pênaltis inexistentes, um para cada lado – visando compensar o erro anterior, na primeira etapa –, anotados por Leandro Damião e Gabriel Barbosa, respectivamente. O outro foi de falta, que gerou tanta reclamação de Lucas Veríssimo – alegou carga do ataque colorado, que teria o impedido de subir no lance –, que o zagueiro acabou expulso direto, por reclamação com o bandeirinha da partida.

O Peixe vinha de semana atípica sem pressão em cima do técnico Jair Ventura, diante de vitória, por goleada, sobre o Vitória e empate contra o Corinthians em Itaquera. Com o resultado, o peso da posição incômoda voltou com força. O Alvinegro amarga a 16ª posição – com dez pontos em dez jogos –, só uma à frente do Atlético-PR, primeiro time na zona de rebaixamento. Até agora, apenas venceu adversários que brigam para deixar a parte da degola. O Inter, por sua vez, confirmou o bom momento e subiu para a quinta colocação, com 19 pontos.

A partida era equilibrada até a penalidade inicial, aos 32 minutos do primeiro tempo, muito contestada pela equipe santista. No lance, Renato e Iago se enroscaram, e Wagner do Nascimento Magalhães assinalou falta. Damião marcou. Na etapa final, por outro lado, foi a vez do Inter reclamar do juiz. Aos cinco, após cruzamento da lateral, Gabriel se aproximou de Moledo e caiu na área. O árbitro apontou a cal. Gabigol empatou. Dois minutos mais tarde, Lucca cobrou falta e, de cabeça, Víctor Cuesta apareceu no meio do caminho para desviar a bola. Com um a menos, não houve reação.

Na próxima rodada, o Santos encara o Fluminense no Maracanã, e o Inter recebe o Vasco.