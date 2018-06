Palmeiras cede empate no fim do jogo para o lanterna Ceará

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



11/06/2018 | 07:30



Após um início de jogo avassalador, o Palmeiras vacilou e cedeu empate ao Ceará, por 2 a 2, ontem, fora de casa, em duelo válido pela 11ª rodada do Brasileiro, na Arena Castelão, em Fortaleza.

Com o resultado, o Verdão perdeu a chance de terminar a rodada na vice-liderança do Brasileiro. Agora na quinta colocação e com 18 pontos, o time se prepara para enfrentar na quarta-feira, às 21h, o líder Flamengo, em casa. A partida é encarada pelo time como crucial para que o Palmeiras termine bem o Brasileiro antes da pausa para a Copa do Mundo. Já o lanterna Ceará, fora de casa, vai em busca de sua primeira vitória diante do Atlético-MG, no Estádio Independência, em Belo Horizonte.

Depois de duas vitórias contra São Paulo e Grêmio nas últimas rodadas, o Palmeiras até mostrou criatividade na etapa inicial da partida de ontem diante do Ceará. O time chegou a abrir 2 a 0 ainda no primeiro tempo. O primeiro gol veio aos cinco minutos. Após Dudu cobrar escanteio pela esquerda, Thiago Santos subiu e cabeceou forte, no canto da rede, para abrir o placar.

Com a vantagem, o time pressionou o adversário e, aos 22 minutos, ampliou o placar com Dudu após cruzamento de Hyoran.

Com o resultado nas mãos, o Verdão até deu sinais de que levaria para casa a vitória com tranquilidade, mesmo com desfalques na equipe. Porém, com o passar do tempo, o time de Roger Machado recuou, dando espaço ao adversário.

A tática resultou na recuperação do Ceará, que aproveitou os buracos da defesa do adversário para atacar. Aos 25 minutos da etapa inicial, Samuel Xavier aproveitou abertura da zaga do Palmeiras para cruzar da direita para Felipe Azevedo que, sozinho, cabeceou para o fundo da rede.

Após o gol, a etapa inicial ainda foi marcada por boas jogadas de ambos os lados, mas nada que mudasse o placar.

Na segunda etapa, o Ceará voltou com determinação para o jogo em busca do empate. Satisfeito até então com o resultado, o Palmeiras optou por controlar as jogadas de ataque do time da casa e arriscou pouco ao gol.

No entanto, o esquema defensivo adotado não foi suficiente para segurar o ataque adversário, que, aos 42 minutos, após cruzamento de Pio e desvio de Felipe Azevedo, conseguiu igualar o marcador com o Elton (ex-Corinthians).

Pressionado no fim da partida, o Palmeiras até arriscou no contra-ataque, porém sem sucesso.