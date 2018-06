Motoristas e cobradores do Rio param amanhã por ajuste de 10%

10/06/2018 | 19:17



Motoristas e cobradores de ônibus do município do Rio de Janeiro param segunda-feira (11) para reivindicar aumento salarial de 10%, após dois anos sem ajustes, pagamento de salários atrasados em algumas empresas, além de planos de saúde e auxílio-alimentação mais alto.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus do Rio de Janeiro (Sintraturb Rio), Sebastião José da Silva, será decidido ainda neste domingo com os trabalhadores a ordem da entrada em greve de cada empresa a partir da meia noite deste domingo.

"Nosso objetivo é ir parando gradualmente até chegar aos 70% parados", disse Silva à reportagem, lembrando que a lei obriga manter 30% dos 30 mil trabalhadores do setor em serviço.

Silva reclama do tratamento desumano dado à categoria, com turnos de até 16 horas de trabalho. "Infelizmente são os usuários que pagarão o preço da irresponsabilidade dos empresários. A categoria vive hoje um verdadeiro estado de escravidão, onde muitos profissionais trabalham mais de 16 horas por dia, tendo em muitos casos de almoçar dentro do coletivo", afirmou.

Além do ajuste salarial, a greve tem ainda por objetivo a conquista de plano de saúde, retorno da data base para 1º de março, vale alimentação de R$ 409,50, vale refeição de 480, fim da dupla função e suspensão das multas e da pontuação com maior prazo para recursos.