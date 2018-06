Isis Valverde se casa com o modelo André Resende

10/06/2018 | 18:06



Grávida de cinco meses, a atriz Isis Valverde se casou hoje, 10, com o modelo André Resende. O aguardado "sim" foi dito em cerimônia realizada no Lago Buriti, em Guaratiba, no Rio de Janeiro.

Mais cedo, Isis compartilhou uma foto em que aparece de roupão enquanto se preparava para a festa com a legenda "#bride" (noiva, em inglês). Isis Valverde compartilhou com seus seguidores do Instagram os bastidores do seu casamento com André Resende. As também atrizes Mariana Rios e Vanessa Giácomo também compartilharam imagens quando chegaram ao local da festa.

Já Vanessa chegou acompanhada do marido, o empresário Giuseppe Dioguardi, usando um modelo branco com desenhos em azul.

De terno claro, André Resende chegou sorridente ao local da cerimônia. Logo depois foi a vez de Isis entrar, vestida em um modelo todo bordado e um véu cobrindo o rosto. Uma das primeiras fotos a viralizar foi compartilhada pelo fotógrafo Fábio Bartelt, responsável pelas imagens do casal na campanha da marca Malwee em 2017.

Outra imagem, compartilhada pela promoter Carol Sampaio, também dá mais detalhes do vestido de Isis - assinado pela estilista Helô Rocha.

A promoter Carol Sampaio, que foi uma das madrinhas do casamento, compartilhou no stories do Instagram detalhes da cerimônia.

Um dos vídeos da entrada de Isis que viralizou rapidamente pelo Instagram também foi compartilhado inicialmente no stories de Carol, que foi uma das madrinhas do casal.

Juntos desde 2016, Isis Valverde e André Resende anunciaram a gravidez em abril deste ano. Na época, a atriz lamentou a "forma agressiva" com que essa notícia havia chegado aos amigos íntimos - antecipada pelo colunista Léo Dias.