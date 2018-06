Rafael Cardoso posta foto da esposa com o filho nos braços e se declara: -Não tem preço!

10/06/2018 | 17:12



Rafael Cardoso não esconde que é um papai coruja e um marido super apaixonado! Neste domingo, dia 10, o ator compartilhou em seu Instagram um clique super fofo de sua esposa com seu filho recém-nascido nos braços.

Após o nascimento de Valentim, fruto de seu relacionamento com Mariana Bridi, Rafael Cardoso está radiante. Ao se deparar com a cena em que a amada carregava o pequeno nos braços, ele se derreteu e compartilhou o momento com os fãs com a legenda: Acordar e ver os dois se amando assim não tem preço!

Mari Bridi também não fica muito atrás e mostrou que é uma baita mamãe! A loira deu à luz Valentim há menos de duas semanas e apesar das dificuldades, não esconde a felicidade com o segundo filho. Ela também compartilhou um clique em seu Instagram e desabafou:

Amor incondicional é: estar descabelada, com cheiro de leite, toda amassa e exausta....e mesmo assim estar transbordando de amor e felicidade!