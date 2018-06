Atestado de óbito do Dj Avicii é divulgado com causa da morte ocultada, entenda!

10/06/2018 | 17:12



O site TMZ divulgou recentemente o atestado de óbito do dj Avicii, que faleceu no dia 20 de abril.

O veículo revelou que a causa da morte do músico foi ocultada, apesar da família dar a entender que ele teria se suicidado.

No atestado, apenas informa-se a data do óbito baseada no calendário islâmico, já que o acontecido se deu em solo islâmico, sendo assim dia 8 de abril de 1439. Além de sua religião, cristã, e a nacionalidade, suíço.

A morte de Avicii, um dos djs mais renomados mundialmente, pegou todos de surpresa e rendeu diversas homenagens póstumas ao artista.