Kris Jenner abre o jogo e fala o que pensa sobre o relacionamento de Khloé e Tristan Thompson

10/06/2018 | 17:12



Kris Jenner abriu o jogo sobre como se sente com o relacionamento da filha, Khloé Kardashian, com Tristan Thompson após os escândalos de traição.

O namoro de Koko e o jogador, um dos astros do Cleveland Cavaliers, deu o que falar após fotos nas quais Tristan é flagrado rodeado por mulheres serem divulgadas. O escândalo aconteceu poucos dias antes de Khloé dar à luz True, primeira filha do casal.

Obviamente os holofotes se voltaram ainda mais para o casal, já que todos queriam saber se a mais nova mamãe do clã Kardashian iria continuar o namoro. Parece que a família, a princípio, não apoiava namoro entre os dois e Kim Kardashian e Thompson teriam até trocando farpas e pararam de seguir um ao outro no Instagram.

Porém Kris comentou com a revista Us Magazine, pela primeira vez publicamente, o que pensa a respeito do assunto e revelou que apoia a filha:

- Eu acho que você precisa estar lá para os seus filhos e apoiar seus passos. Eu não estou neste relacionamento ou situação, então eu realmente confio em Khloé. Ela é muito inteligente, uma garota ótima e vai encontrar seu caminho.

E ainda ao ser questionada sobre o genro, respondeu:

- Tristan é ótimo!

Ainda não é claro qual o status do relacionamento de Kholé, porém fontes afirmam que eles ainda estão juntos e que a socialite estaria mantendo as rédeas curtas!