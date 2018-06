Região dispõe de 441 chances de emprego

Flavia Kurotori

Especial para o Diário



11/06/2018 | 07:03



O Grande ABC conta, nesta semana, com 441 chances de emprego. Destacam-se 75 vagas para atuar como operador de telemarketing, 53 como controladores de acesso (que cuidam da segurança de edifícios) e 20 como motorista de ônibus urbano. Os postos estão disponíveis nos centros públicos municipais, no Portal Emprega Brasil, gerido pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), e na agência recrutadora Luandre, que possui unidade em Santo André.

Com 110 oportunidades, a CTR (Central de Trabalho e Renda), em São Bernardo, lidera a oferta de empregos. Do total, 67 exigem Ensino Médio completo e 39, Ensino Fundamental completo. Para pessoas com deficiência, há quatro chances para atuar como auxiliar administrativo, que requerem Ensino Médio incompleto. Em todos os casos, é necessário possuir experiência mínima de seis meses.

Em São Caetano, o Cemeq (Centro Municipal de Emprego e Qualificação) reúne 94 postos, tais como vigilante, prensista, confeiteiro, motoboy e ajudante de produção. Destas, sete são exclusivas para pessoas com deficiência.

O andreense CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) dispõe de 19 vagas, sendo 15 para atuar como consultor de negócios, uma como auxiliar de manutenção predial, uma como auxiliar administrativo e outra como operador de telemarketing ativo. A gestão ressalta que o painel de oportunidades é atualizado constantemente, e postos mencionados podem mudar dependendo de quando consultados.

Para candidatar-se a uma das chances oferecidas pelos centros públicos, basta comparecer de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 16h, com carteira de trabalho, RG e CPF em mãos. Vale ressaltar que não necessariamente o posto anunciado por eles é para atuar na mesma cidade em que estão instalados.

MAIS CHANCES - Na Luandre, são 119 oportunidades, com destaque para posto de engenheiro, com remuneração entre R$ 4.000 e R$ 5.000. Há também vagas de técnico mecânico de campo, com salário de até R$ 4.000, líder de produção, que paga até R$ 3.000, e maqueiro, com abono de até R$ 2.000. Interessados podem se inscrever pelo site www.luandre.com.br.

Já o Portal Emprega Brasil totaliza 99 opções na região. Para acessar todas as chances, os interessados devem digitar o endereço https://empregabrasil.mte.gov.br/328/portal-emprega-brasil/ e preencher os dados solicitados para cadastro. É importante lembrar que os centros públicos se utilizam da mesma plataforma do sistema de compartilhamento de vagas do MTE. Portanto, alguns postos podem coincidir com as oportunidades do Portal Emprega Brasil.