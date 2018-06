Carolina Dieckmann desabafa sobre não poder ir a casamento de Isis Valverde: Arrasada

10/06/2018 | 16:12



O casamento de Isis Valverde e André Resende acontece neste domingo, dia 10, no Rio de Janeiro. Muitos famosos devem aparecer no evento que irá celebrar a união do casal, que ainda espera o primeiro filho. Porém, parece que Carolina Dieckmann não vai conseguir prestigiar a cerimônia.

A atriz usou seu Instagram para demonstrar sua frustração e, postando uma foto dos noivinhos, escreveu o seguinte texto:

Isis, tô arrasada que não vou poder estar com vocês hoje, mas desejo daqui um caminho como essa foto: florido, alegre, abarrotado de amor, união e cumplicidade. Celebrar amor é a coisa mais linda desse mundo. Que seja mágico o seu dia e a sua festa... e que seja pra sempre!!!