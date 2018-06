Juiz segura Neymar em jogo do Brasil e situação rende memes

10/06/2018 | 15:12



Na manhã desse domingo, dia 10, aconteceu mais um jogo de futebol do Brasil, que antecede a Copa do Mundo! O mundial só começa mesmo no dia 14 de junho, mas o time treinou bem em um amistoso que aconteceu com a Áustria - e levou a vitória com uma goleada de 3 a 0!

Quem assistiu ao jogo deve ter reparado em uma cena inusitada. Neymar estava querendo voltar ao campo, mas um juiz o segurou. Nisso, ele se frustra com o árbitro, que logo o solta.

A situação, claro, já começou a render memes na internet, como por exemplo, para ilustrar o diálogo entre duas amigas:

- Miga, ele mudou

- Miga, ele tá mentindo

- Mas amiga olha ali

- Miga, pensa bem

- Ele mudou, eu sei

- Então vai la

Outro usuário do Twitter ainda legendou o vídeo com Mãe, mas tá todo mundo indo!.