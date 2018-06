Giovanna Antonelli e Emílio Dantas comentam o reencontro de Luzia e Beto em Segundo Sol

10/06/2018 | 15:12



Mesmo depois da passagem da primeira para segunda fase, a novela Segundo Sol está com uma emoção atrás da outra! Depois de Edgar, vivido por Caco Ciocler, lavar a alma do público ao enfrentar o pai, chegou a hora dos telespectadores verem um reencontro bastante esperado!

No capítulo que foi ao ar no último sábado, dia 9, Luzia vai atrás de Beto/Miguel ao descobrir que ele está de volta para Boiporã. Lá, ela consegue ver o amado de longe, porém desiste de abordá-lo. A DJ ainda passa por mal bocados ao ser reconhecida por um dos moradores, e decide voltar para Salvador. Beto então descobre pelo mesmo morador que a reconheceu que ela estava de volta e corre em busca de seu grande amor. Os dois então finalmente ficam cara a cara, e o congelamento entrega o final do capítulo, deixando todo mundo com gostinho de quero mais.

Nas redes sociais, Giovanna Antonelli e Emílio Dantas, intérpretes do casal, comentaram a cena. O ator relembrou o filme Forrest Gump e postou um gif do longa de Tom Hanks pulando no mar. Já Giovanna deixou os fãs ainda mais curiosos ao interagir com o público, que se emocionou com a sequência:

Não quero fazer spoiler...mas segunda ta f**a! Hehehe. Pior que segunda, terça e quarta to gravando na hora da novela. Vocês vão ter que me falar tuuudo! Tá?! Pode ser?