Maria Ribeiro posta foto em que aparece combinando look com filha de Fábio Assunção

10/06/2018 | 15:12



Maria Ribeiro, que está namorando Fábio Assunção, publicou uma foto em seu Instagram indicando que a relação dos dois está ficando séria! Isso porque ela registrou na rede social uma foto em que aparece ao lado da filha do ator, Ella, com as duas ainda por cima combinando looks.

A mais nova e linda instagramista girafinha do pedaço: @ellafelipaassuncao, postou na legenda, indicando a conta da menina na mesma social.

Ella, de sete anos de idade, é fruto do relacionamento de Fábio com Karina Tavares.

O casal, aliás, passou por algumas provações recentemente, mas viajou junto para Angra dos Reis, para aproveitar um feriado prolongado.